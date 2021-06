Merkel und Laschet verteidigen Spahn in einem Masken-Streit

BERLIN: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Chef Armin Laschet haben Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen Vorwürfe um die Verteilung von angeblich minderwertige Corona-Masken an Menschen mit Behinderung und Obdachlose verteidigt.

Merkel sagte am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer hybriden Sitzung des CDU-Vorstands, die Vorwürfe seien von Fakten nicht gedeckt. Die SPD versuche, die Pandemie-Politik in ein schlechtes Licht zu stellen.

Merkel sagte nach den Informationen aus Teilnehmerkreisen: «Wir alle unterstützen Jens Spahn.» Die Argumentation des Bundesgesundheitsministeriums sei hieb- und stichfest. Nach «Bild»-Informationen hatte Merkel in der Präsidiumssitzung vor der großen Vorstandsrunde gesagt: «Wenn ich sehe, was mit Jens passiert: Das entbehrt wirklich jeder Sachgrundlage.» Sie habe von einem Versuch gesprochen, «durch negative Stimmung Schaden anzurichten». Dies sei «fernab von dem, was man guten Umgang nennt». Sie habe die Runde aufgefordert: «Wir müssen jetzt dagegenhalten.»

Laschet kritisierte nach Teilnehmerangaben im Vorstand: «Das ist der Versuch der SPD, mit Negative Campaigning Punkte zu sammeln, und es funktioniert nicht.» Die SPD spiele mit den Ängsten der Menschen, wenn sie solche Sachen über Masken in die Welten setze. Die SPD wolle der CDU schaden. Mit Blick auf SPD-Chefin Saskia Esken habe Laschet gesagt: «Was Frau Esken da macht, hat mit Anstand nichts zu tun.»

Spahn hatte die Vorwürfe am Morgen bei seinem Eintreffen zu den Beratungen scharf zurückgewiesen. Er ergänzte: «Es war übrigens eine Idee des Arbeitsministeriums selbst, mit einem Sonderkontingent an Obdachlose und Eingliederungshilfe Masken zu verteilen.» Entscheidend sei, dass es bei allem, was die Regierung tue, um Masken gehe, die sicher seien und den Infektionsschutz gewährleisteten. Genau darauf hin seien alle Masken, die verteilt worden seien, geprüft worden.