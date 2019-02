Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

BERLIN/TOKIO (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Sonntag (abends) mit einer größeren Wirtschaftsdelegation zu einem zweitägigen Besuch nach Japan. In der Hauptstadt Tokio ist nach der Ankunft am Montag ein Gespräch mit Ministerpräsident Shinzo Abe geplant.



Dabei dürften auch aktuelle Themen wie die Aufkündigung des INF-Vertrags zum Verzicht auf atomar bewaffnete Mittelstreckenwaffen zwischen den USA und Russland sowie die Lage in Venezuela zur Sprache kommen. Angesichts der nationalistischen Politik von US-Präsident Donald Trump will Merkel gemeinsam mit Japan ein Zeichen für internationale Krisenlösung und freien Welthandel setzen.

Gerade vor dem Hintergrund der schwieriger gewordenen weltpolitischen Rahmenbedingungen mit Konflikten zwischen den USA, China und Russland dürften Merkel und Abe auf das Signal einer vertrauensvollen Partnerschaft setzen. Deutschland und Japan stehen vor ähnlichen Herausforderungen beim demografischen Wandel, bei der Digitalisierung, bei Veränderungen am Arbeitsmarkt und bei der Energieversorgung.

Im Mittelpunkt eines Gesprächs von Merkel und Abe mit Wirtschaftsvertretern am Montagabend (Ortszeit) dürfte der Ausbau der guten bilateralen Wirtschaftskontakte stehen. Die Kanzlerin wird von Vertretern von zwölf Unternehmen aus den Branchen Elektro, IT, Chemie, Pharma, Gesundheit, Finanzdienstleistungen und Automobilzulieferer begleitet. Auch bei den Wirtschaftsgesprächen am Dienstag werden die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren eine große Rolle spielen. Die Unterzeichnung von Verträgen oder Abkommen ist nicht geplant.