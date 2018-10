Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.18

KIEL (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Europa erneut aufgerufen, in zentralen Politikfeldern endlich gemeinsame Strategien zu entwickeln. Wenn Deutschland weiterhin in der globalisierten Welt vorne mitspielen wolle, gehe das nur zusammen in Europa, sagte die CDU-Vorsitzende am Samstag in Kiel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU). «Die anderen schlafen nicht.»

Als zentrale Bereiche für gemeinsame Strategien nannte sie vor allem die Außen- und Sicherheitspolitik sowie Forschung und Entwicklung. Es gehe um ein «gemeinsames Auftreten als globaler Akteur», etwa gegenüber Russland, China oder in Afrika, sagte Merkel. Man habe mit der Integrationsdebatte sehr viel Zeit verloren für die Weiterentwicklung in der Digitalisierung oder der Künstlichen Intelligenz.