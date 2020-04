Merkel berät mit Corona-Kabinett

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.20

BERLIN: Kurz vor den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer hat Kanzlerin Angela Merkel mit dem Corona-Kabinett ihren Kurs abgestimmt. Die Runde kam gegen 10.00 Uhr im Bundeskanzleramt in Berlin zusammen.

Sehr weitreichende weitere Öffnungsbeschlüsse wurden an diesem Donnerstag nicht erwartet. Darüber und über den Umgang mit der Gastronomie und dem Tourismus sollte demnach frühestens bei der nächsten Bund-Länder-Schalte am 6. Mai entschieden werden.

Die Beratungen mit den Ministerpräsidenten sollten am Nachmittag (14.00 Uhr) beginnen. Kanzleramtschef Helge Braun hatte am Morgen bei n-tv angekündigt, die in der Corona-Krise bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen sollten «sicherlich» erst einmal bis zum 10. Mai verlängert werden.

Eine Entscheidung über einen Neustart in der Bundesliga mit «Geisterspielen» erwarte er in der kommenden Woche, bei den Beratungen am Mittwoch. Braun sprach von einem «sensiblen Thema».

Bis zum 3. Mai sind in Deutschland nach dem Beschluss von Bund und Ländern von Mitte April Gastronomiebetriebe und viele andere Einrichtungen geschlossen. Dies belastet die Branche massiv. Bei der Gastronomie ausgenommen ist nur die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.

Die Kontaktbeschränkungen bedeuten, dass im Kampf gegen eine Ausbreitung des Virus Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten sollen.