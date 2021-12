Merkel-Abschied von Unionsfraktion

Von: Redaktion (dpa) | 08.12.21 | Überblick

Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin. Foto: epa/Hayoung Jeon

BERLIN: An diesem Mittwoch endet die Ära von 16 Jahren Angela Merkel als deutsche Kanzlerin. Beim letzten Auftritt vor den Abgeordneten von CDU und CSU gibt sie noch einen Tipp. Und verrät Details ihres Umzugs.

Die scheidende deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach mehr als 30 Jahren im Bundestag, dem deutschen Parlament, von der Unionsfraktion aus CDU und der bayerischen Schwesterpartei CSU verabschiedet.

Sie werde ja nicht verschwinden, sondern ziehe in «Margot Honeckers Büro» in der Straße Unter den Linden ein - wo auch Helmut Kohls Büro als Altkanzler gewesen sei, berichtete Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Dienstag in einer Videoschalte der Unionsfraktion, zu der sie dazu geschaltet war. Das bekannte Bild von Konrad Adenauer sei schon aus ihrem Büro ausgezogen. Die Ehefrau des damaligen DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker hatte in der DDR Unter den Linden residiert.

Merkel, die seit 1990 Bundestagsabgeordnete der CDU war, wurde mit den Worten zitiert: «Ich habe mir die Krisen nicht ausgedacht und in die Fraktion mitgebracht.» Die Krisen würden auch bleiben, «wenn ich nicht mehr Kanzlerin bin». Die CDU müsse sich weiterhin um die großen Zukunftsaufgaben wie den Klimaschutz kümmern. Sie werde für Fragen zur Verfügung stehen, aber öffentlich keinen Rat geben. «Seid klug», sagte Merkel demnach mit einem optimistischen Blick auf die Oppositionsarbeit zu den Abgeordneten von CDU und CSU. Sie freue sich, wenn man sich im Frühjahr sehe und den Abschied feiern könne.

Neben dem Adenauer-Bild sei auch eine «Dame»-Schachfigur aus ihrem Büro im Kanzleramt bereits ins «Honecker-Büro» umgezogen, berichtete Merkel nach diesen Angaben weiter. Merkel hatte in ihrem Kanzlerinnenbüro große Schachfiguren aus Holz stehen - das seien Geschenke vom Verband der Waldbesitzer gewesen, die jedes Jahr eine neue Figur mitgebracht hätten, sagte sie. Die anderen Schachfiguren würden eingelagert.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hatte Merkel vor der Sitzung auch öffentlich für ihre 16 Jahre als Regierungschefin gewürdigt. Merkel «hat eine Epoche geprägt. Sie steht damit in einer Reihe mit Konrad Adenauer und Helmut Kohl», sagte er. Es sei zwar die letzte offizielle Fraktionssitzung der Kanzlerin gewesen - nicht aber der Abschied. Der werde im Frühjahr ausgiebig nachgeholt, wenn man nicht wie jetzt wegen der Corona-Pandemie Masken tragen müsse.

Merkel habe einen weltweit höchst anerkannten Stil geprägt, der nicht darauf angelegt gewesen sei, dass es Sieger und Verlierer gebe, sondern darauf, dass beide Seiten aufrecht aus den Verhandlungen gehen könnten, sagte Brinkhaus. Dieses Verbindende habe der Welt und insbesondere Europa in den vergangenen 16 Jahren gut getan.

Brinkhaus verabschiedete auch den geschäftsführenden Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dieser sei zwar an der einen oder anderen Stelle kritisiert worden, habe aber in vielen Funktionen und insbesondere als Chef des Kanzleramts Unglaubliches geleistet. Der Saarländer sei ein unglaublich beliebter und kollegialer Kollege gewesen. Altmaier hatte zugunsten eines jüngeren Parlamentariers auf sein Mandat verzichtet.

Der Start der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP an diesem Mittwoch sei ein Neuanfang, sagte Brinkhaus. «Wir wünschen der neuen Bundesregierung wirklich von Herzen alles Gute. Wir wünschen, dass sie erfolgreich und gut für das Land ist.» Es gehe darum, dass Politik gut für das Land sei und nicht darum, wer es mache. Die Unionsfraktion werde die Regierung kritisch begleiten, aber nicht das Haar in der Suppe suchen.

Olaf Scholz: Auf der Merkel-Karte zum Erfolg

Klaus Blume (dpa)

BERLIN: Erst diente Olaf Scholz als Stellvertreter einer Kanzlerin, nun übernimmt er selbst das Steuer in Berlin. Sein Politikstil hat viel mit dem Angela Merkels gemein.

Im Wahlkampf kämpfte Olaf Scholz lange Zeit wie auf verlorenem Posten, oder so schien es zumindest. In den Umfragen lagen seine Sozialdemokraten abgeschlagen hinter Christdemokraten und Grünen. Etwa vier Wochen vor der Bundestagswahl zog die SPD dann an der Konkurrenz vorbei und ging am Ende als Siegerin durchs Ziel. Am Mittwoch will sich der 63-jährige bisherige Bundesfinanzminister im Bundestag zum Kanzler wählen lassen.

Deutschlands älteste Partei profitierte davon, dass Scholz als Kanzlerkandidat viel populärer war als Armin Laschet (CDU/CSU) und Annalena Baerbock (Grüne). Nachdem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) frühzeitig angekündigt hatte, nach vier Amtszeiten nicht noch einmal zu kandidieren, stand der Vizekanzler für Kontinuität in unsicheren Zeiten. Ihm trauten die Wähler nun am ehesten die Rolle des «Ankermanns» zu, nachdem die «Ankerfrau» nicht mehr da war, wie es der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer einmal ausdrückte. Scholz setzte im Wahlkampf auf die Merkel-Karte und gewann.

Scholz kann eine lange politische Erfahrung vorweisen. Seine Karriere begann in Hamburg, wo der gebürtige Niedersachse aufwuchs und Jura studierte. 1998 schaffte es der Rechtsanwalt in den Bundestag. Unter dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerhard Schröder war Scholz von 2002 bis 2004 SPD-Generalsekretär. Damals handelte er sich den Spitznamen «Scholzomat» ein, da er häufig Floskeln bemühte, statt sich inhaltlich konkret zu äußern.

Nach Schröders Abwahl 2005 war Scholz von 2007 bis 2009 Bundesarbeitsminister in der ersten schwarz-roten Koalition unter Merkel. Zwei Jahre später wurde er nach dem SPD-Sieg bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg Erster Bürgermeister der Hansestadt, die ein eigenes deutsches Bundesland ist. Er blieb es bis zu seiner Berufung zum Bundesfinanzminister 2018.

Als seine «schwerste Stunde» in dieser Zeit bezeichnete Scholz die Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg 2017. Ein Untersuchungsausschuss geht außerdem der Frage nach, ob der Bürgermeister im Zuge des Cum-Ex-Skandals um undurchsichtige Aktiengeschäfte Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Warburg Bank nahm.

Als Finanzminister in der letzten Merkel-Regierung machte Scholz zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 mit dem Ausspruch Furore, Europas größte Volkswirtschaft müsse nun «mit Wumms» aus der tiefen Rezession kommen. Milliarden flossen, damit die Betriebe den Lockdown überlebten. In Scholz' Amtszeit fiel aber auch der Zusammenbruch des Finanzdienstleisters Wirecard, bei dem die ihm unterstellte Finanzaufsichtsbehörde Bafin keine gute Figur abgab.

Galt Scholz in seiner Zeit als stellvertretender Vorsitzender der Jungsozialisten - der SPD-Jugend - noch als Vertreter des linken, kapitalismuskritischen Parteiflügels, so zählt er heute zu den rechten Sozialdemokraten. 2019 kandidierte er erfolglos für den Parteivorsitz, bei einer Mitgliederbefragung siegte das weiter links stehende Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Letztere waren aber klug genug, Scholz die Kanzlerkandidatur zu überlassen.

Sein Merkel nicht unähnlicher, sachlicher und unprätentiöser Stil half Scholz auch, um nach der Bundestagswahl eine Koalition aus gewerkschaftlich geprägten Sozialdemokraten, klimabesorgten Grünen und unternehmerfreundlichen Liberalen zu schmieden. Nie sei er laut geworden, erinnerten sich Beteiligte der Verhandlungen. Charakterlob gab es nachher von FDP-Chef Christian Lindner. «Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer klaren Werthaltung heraus dieses Land nach vorne zu führen und weit mehr Menschen zu repräsentieren, als nur sozialdemokratisch, grün oder liberal gewählt haben», sagte er bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages.

Statt in Hamburg ist Scholz heute in Potsdam vor den Toren Berlins zuhause. Dort kandidierte er für den Bundestag, und dort ist auch seine aus Hamburg stammende Ehefrau Britta Ernst politisch tätig: Sie ist seit 2017 Bildungsministerin des Bundeslandes Brandenburg.