Von: Björn Jahner | 23.12.22

RAYONG: Mercure hat die erste Phase seines neuen Resorts in Rayong an der Ostküste des Golfs von Thailand eröffnet. Das Mercure Rayong Lomtalay Villas and Resort wird sich zu einem der trendigsten Strandresorts der Region entwickeln.

Geboten werden 51 Zimmer, Suiten und Villen sowie eine Poolbar, ein Restaurant, ein Tagungsraum und Spa-Einrichtungen. Eine große Eröffnung wird nach der Fertigstellung des Garden Wing im nächsten Jahr stattfinden, der weitere 133 Zimmer, Suiten und Villen, vier Restaurants und Bars sowie umfangreiche Einrichtungen für Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen umfassen wird.

Der Ocean Wing ist jetzt bereits geöffnet. Auch Haustiere sind im Resort willkommen, wobei eine Gebühr von 500 Baht für pelzige Freunde unter 15 kg erhoben wird.

Mehr erfahren Sie unter Mercurerayonglomtalay.com.