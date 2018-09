Von: Björn Jahner | 21.09.18

Ein Schädel und andere menschlichen Überreste in einem Waldstück in Buriram stellen die Polizei der Isaan-Provinz vor ein Rätsel. Foto: The Nation

BURIRAM: Ein menschlicher Schädel und zwei Beinknochen wurden am Mittwoch zusammen mit einem Krankenhaus-Laborkittel in einem Waldstück in der Provinz Buriram im Nordosten des Landes gefunden und stellen die Polizei vor ein Rätsel.

Bewohner des Dorfes Ban Sa Kae im Bezirk Nong Kee stießen auf die Gebeine, als sie in dem Gebiet essbare Pflanzen sammelten. Der Fundort befindet sich etwa zwei Kilometer entfernt von der Chokchai-Dej Udom Road. Neben dem Laborkittel mit dem Emblem des thailändischen Gesundheitsministeriums sicherten die Ermittler am Fundort eine Jeans, schwarze Unterwäsche, einen Gürtel, einen weißen Sportschuh und Gepäckstücke. Eine ID-Card wurde nicht gefunden. Einem in den Ermittlungen involvierten Arzt des Krankenhauses Nong Kee folgend handelt es sich wahrscheinlich um die menschlichen Überreste einer Frau, die bereits vor sechs oder sieben Monaten gestorben war. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Gebeine im Institut für forensische Medizin im Polizei-Krankenhaus wurde angeordnet. Ob eine Straftat mit dem Fund in Zusammenhang steht, ist noch unklar ebenso wie die Identität.