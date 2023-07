Menschenrechtler Zaki in Ägypten begnadigt - Meloni dankt Al-Sisi

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.23

KAIRO: Rund 24 Stunden nach seiner Verurteilung zu drei Jahren Haft in Ägypten ist der prominente Menschenrechtler und Forscher Patrick George Zaki begnadigt worden. Präsident Abdel Fattah al-Sisi habe Zaki, den bekannten Anwalt Mohammed al-Baker und weitere Gefangene begnadigt, berichtete die staatliche Nachrichtenseite «Al-Ahram» am Mittwochabend. Die Entscheidung sei Teil einer Reihe von Begnadigungen prominenter Aktivisten seit April vergangenen Jahres. Zudem habe die ägyptische Staatsanwaltschaft seitdem «Hunderte politische Aktivisten» in Untersuchungshaft freigelassen.

Zaki hatte ein Studium in Italien absolviert und war Anfang 2020 während eines Heimatbesuchs in Ägypten festgenommen worden. Er forschte unter anderem zu Gender-Themen. Seinen Anwälten zufolge wurde er geschlagen und mit Elektroschocks gefoltert. Die Behörden bestreiten die Vorwürfe. Wegen der Verbreitung von Falschnachrichten wurde Zaki am Dienstag zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Anklage ging zurück auf einen Artikel, den Zaki 2019 über die Diskriminierung koptischer Christen in Ägypten geschrieben hatte.

Seit Al-Sisis Machtübernahme nach einem Militärputsch vor zehn Jahren wurden schätzungsweise 60.000 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Menschenrechtsorganisationen berichten immer wieder von willkürlichen Festnahmen sowie Folter, anderen Misshandlungen und unfairen Massenverfahren. Die Regierung kündigte Besserungen an und verabschiedete 2021 etwa eine nationale Menschenrechtsstrategie. Der Menschenrechtsausschuss des Bundestages urteilte vergangenen Monat aber, die Regierung in Kairo wolle die kritische Zivilgesellschaft trotz aller Zusagen «systematisch zum Schweigen bringen».

Der Ägypter Zaki lebte vor seiner Festnahme als Student im italienischen Bologna. Der Fall sorgte auch in Italien für Aufsehen. Der frühere Ministerpräsident Mario Draghi machte sich für Zaki stark. Die heutige Regierungschefin Giorgia Meloni erklärte, Zaki werde bereits am Donnerstag nach Italien zurückkehren. Meloni bedankte sich bei Al-Sisi für die «sehr wichtige Geste». Gegenüber Al-Sisi habe sie den Fall immer wieder zur Sprache gebracht.

Beim Thema Menschenrechte sind die Beziehungen zwischen Italien und Ägypten immer noch überschattet vom Fall Giulio Regeni. Der italienische Politikwissenschaftler wurde 2016 nach schwerer Folter in Ägypten tot aufgefunden. Die Todesumstände sind bis heute nicht aufgearbeitet.