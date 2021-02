Menschenrechtler prangern Lage an

Von: Redaktion (dpa) | 10.02.21

KAIRO: Zehn Jahre nach dem Sturz von Ägyptens Langzeitherrscher Husni Mubarak haben Menschenrechtler die schlechte Menschenrechtslage in dem Land angeprangert. Die Ägypter lebten unter einer «repressiven Regierung», die alle abweichenden Meinungen unterdrücke, schreiben Human Rights Watch (HRW) und andere Menschenrechtsorganisationen in einem am Dienstag veröffentlichten Brief. Menschenrechtler würden willkürlich verhaftet und gefoltert.

Tausende Ägypter säßen in Haft, heißt es weiter. Die Menschenrechtler riefen die internationale Gemeinschaft auf, die Lage im Land genau zu beobachten und über Missstände zu berichten.

An diesem Donnerstag jährt sich der Sturz von Mubarak zum zehnten Mal. Tagelange Massenproteste auf dem Kairoer Tahrir-Platz hatten am 11. Februar 2011 zum Ende seiner Herrschaft geführt. Rund zweieinhalb Jahre später setzte das Militär unter Führung des heutigen Staatschefs Abdel Fattah al-Sisi nach erneuten Massendemonstrationen den frei gewählten Präsidenten Mohammed Mursi ab.

Unter Führung Al-Sisis geht die Regierung des Landes mit harter Hand gegen Kritiker und Gegner vor. «Die Menschen in Ägypten haben zuvor unter despotischen Regierungen gelebt, aber das derzeitige Ausmaß der Unterdrückung in Ägypten ist in seiner modernen Geschichte beispiellos», sagte der Direktor des Kairoer Instituts für Menschenrechtsstudien, Bahai al-Din Hassan.

Amnesty International hatte erst kürzlich schwere Vorwürfe gegen die Zustände in ägyptischen Gefängnissen erhoben und gewarnt, dass die unzureichende Gesundheitsversorgung womöglich zum Tod einiger Häftlinge geführt habe. Nach UN-Angaben sitzen in Ägypten schätzungsweise 114.000 Menschen im Gefängnis.