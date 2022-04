Menschenrechtler in Moskau bei Protest gegen Krieg festgenommen

MOSKAU: Bei einem Ein-Mann-Protest gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist der prominente Menschenrechtler Oleg Orlow in Moskau auf dem Roten Platz festgenommen worden. Das teilte die in Russland verbotene Menschenrechtsorganisation Memorial mit, zu deren Führung Orlow gehört. Ein Video zeigte, wie er am Sonntag auf dem Roten Platz allein ein Plakat hochhielt, bevor Polizisten ihn abführten.

Auf dem Plakat stand: «Unsere Weigerung, die Wahrheit zu wissen, und unser Schweigen machen uns zu Mitschuldigen an Verbrechen.» Für Orlow (69) sei es bereits die vierte Festnahme in jüngster Zeit, teilte Memorial mit. Er wurde demnach in ein Polizeirevier gebracht. Ein Anwalt sei bei ihm.

Das Bürgerrechtsportal Ovd-Info listete am Sonntag weitere Festnahmen in Moskau und anderen Städten auf. In Nowosibirsk habe ein Demonstrant blaue und gelbe Farbe vor das Bürgermeisteramt gekippt. Blau und gelb sind die Nationalfarben der Ukraine.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vom 24. Februar gab es noch Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern, doch seitdem hat der Staatsapparat immer wieder mit roher Gewalt durchgegriffen und die Strafen für jede Art von Protest verschärft. Offiziell wird der Krieg als «militärische Spezialoperation» bezeichnet.

Das Oberste Gericht Russlands hatte Ende Februar Memorial endgültig verboten. Die angesehene Organisation arbeitete sowjetische Verbrechen auf und setzte sich für Menschenrechte im gegenwärtigen Russland ein. Die Aktivisten setzen ihre Arbeit in neuen Formen fort.