CHIANG MAI: Die von der Provinzverwaltung von Chiang Mai am Freitag (7. April 2023) eingeführte Maßnahme, von zu Hause aus zu arbeiten, wird bis Sonntag (9. April 2023) fortgesetzt, da sich das Problem der PM2,5-Verschmutzung in der Nordprovinz nicht verbessert hat.

Provinzgouverneur Nirat Pongsitthavorn kündigte an, dass die Öffentlichkeit informiert werden wird, wenn sich die Luftverschmutzung in der Provinz ändert.

Der private und der öffentliche Sektor in der Provinz wurden aufgefordert, ihren Mitarbeitern zu gestatten, von zu Hause aus zu arbeiten, sofern ihre Abwesenheit vom Büro keine Auswirkungen auf ihre Geschäfte oder öffentlichen Dienste hat.

In der Zwischenzeit ist der Bezirk Mae Sai in Chiang Rai weiterhin in Staub gehüllt, da die Luftverschmutzung keine Anzeichen für ein Nachlassen zeigt. Die durchschnittliche PM2,5-Staubkonzentration in der Grenzstadt lag in den letzten 24 Stunden bei über 300 Mikrometern.

Bezirksbeamte sagten, dass viele Dorfbewohner, die in einer Gemeinde im Stadtgebiet von Mae Sai leben, die ganze letzte Nacht Wache hielten, aus Angst, dass Buschfeuer aus Myanmar auf ihre Gemeinde übergreifen könnten.

Truppen der Pha Muang Task Force halfen Freiwilligen, die Brände hinter einem Kloster im Dorf Ban Hua Fai zu kontrollieren.

Die Beamten sagen, dass der Sommersturm, der für heute und morgen für Nordthailand vorhergesagt wird, die Provinz Chiang Rai möglicherweise verfehlen wird, was bedeutet, dass die Luftverschmutzung in Mae Sai wahrscheinlich anhalten wird.