Von: Björn Jahner | 16.11.23

Foto: The Nation

LOPBURI: Die Bevölkerung sollte es vermeiden, grüne Leguane, ein in Thailand nicht heimisches Reptil, zu berühren, da ihre Haut mit Salmonellenbakterien kontaminiert sein könnte, die Durchfall verursachen, warnte das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.

Die Behörde forderte die Menschen auf, sich vor dem Kot der Reptilien in Acht zu nehmen, da dieser die Bakterien auch auf menschliche Lebensmittel und Kleidung übertragen könnte.

Die Warnung erfolgte am Mittwoch nach einem Bericht über die zunehmende Zahl von grünen Leguanen in der Gemeinde Khao Phra Ya Dern Thong im Bezirk Phatthana Nikhom in der Provinz Lopburi.

Die Herde der exotischen Reptilien hat Berichten zufolge die Ernten der Landwirte verwüstet und die Bewohner der Provinz in Zentralthailand belästigt.

Das Ministerium teilte mit, dass sein Veterinärteam die Gemeinde besucht habe, um Proben von diesen Leguanen zu nehmen. Mit Hilfe von Labortests soll festgestellt werden, ob die Tiere Krankheiten in sich tragen.

Das Ministerium fügte hinzu, dass der Grüne Leguan unter dem Wild Animal Conservation and Protection Act von 2019 als „kontrolliertes Tier der Kategorie 1“ aufgeführt ist. Das unerlaubte Aussetzen dieser Tiere in die freie Wildbahn wird mit bis zu sechs Monaten Haft oder 50.000 Baht Geldstrafe oder beidem geahndet.

„Wenn Sie Ihren Hausleguan nicht mehr halten wollen, wenden Sie sich bitte an die Behörde, die sich stattdessen um ihn kümmern wird“, heißt es in der Ankündigung.

Die Menschen können die Sichtung von grünen Leguanen auch unter der DNP-Hotline 1362 melden.