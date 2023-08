Foto: The Nation

TAK: Die Anwohner des Moei-Flusses in der Provinz Tak waren am Freitag (4. August 2023) gezwungen, ihr Hab und Gut in höher gelegene Gebiete zu verlagern, da der Wasserstand aufgrund starker Regenfälle gestiegen ist.

Die Fluten haben viele Geschäfte auf dem Rim-Moei-Markt überschwemmt. Auch in der Nacht waren die Anwohner gezwungen, die Hochwassersituation genau zu beobachten.

Menschen aus Myanmar, die sich auf der öffentlichen Insel unter der ersten thailändisch-myanmarischen Freundschaftsbrücke aufhielten, waren gezwungen, vor den Wassermassen auf die thailändische Seite zu flüchten. Inzwischen haben auch die chinesischen Kasinobetreiber auf der myanmarischen Seite ihr Hab und Gut in höher gelegene Gebiete gebracht.

Foto: The Nation

Das Meteorologische Amt hatte zuvor schwere bis sehr schwere Regenfälle für 43 Provinzen, vor allem im Norden, Nordosten und Osten des Landes, vorhergesagt.

Dies wird wahrscheinlich zu plötzlichen Überschwemmungen und Sturzfluten führen, vor allem in hügeligen und niedrig gelegenen Gebieten, sagte die Wetterbehörde und fügte hinzu, dass es auch in Bangkok zu Regengüssen kommen wird, von denen 60 Prozent des Gebiets betroffen sein werden.