BANGKOK: Der Busbahnhof Chatuchak wimmelte am Samstag nur so von Inlandsreisenden, die aus dem Songkran-Urlaub in ihren Heimatprovinzen in die Hauptstadt zurückkehrten.

Millionen von Menschen hatten die die thailändische Kapitale Anfang letzter Woche verlassen, um die thailändischen Neujahrsfeiertage entweder bei ihren Eltern und Verwandten im Landesinneren zu verbringen oder um dem Trubel der Metropole für einige Tage zu entfliehen.



Das Gesundheitsministerium hat denjenigen, die in die Hauptstadt zurückkehren, geraten, eine Woche lang belebte Orte zu meiden, im Home-Office zu arbeiten und sich auf eventuelle Covid-19-Symptome zu untersuchen.



Vor dem Beginn der Songkran-Reisewelle hatte das Ministerium die Reisenden zur Durchführung von ATK-Selbsttests aufgerufen. Mit der auf Selbstverantwortung basierenden Maßnahme sollte verhindert werden, dass asymptomatische Covid-19-Infizierte das Virus auf ihre älteren Verwandten im Landesinneren übertragen.