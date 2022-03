Foto: The Nation

BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit wird der Bevölkerung in diesem Jahr erlauben, während des des thailändischen Neujahrsfestes (Songkran) in ihre Heimatstädte zurückzukehren, da die meisten Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Dienstag den Medien mit.

Er kündigte außerdem an, dass Thailand so viele ältere Menschen wie möglich impfen will, einschließlich Personen mit chronischen Krankheiten.

Zur Gewährleistung der Sicherheit während des Songkran-Festes (13. bis 15. April 2022) sollten jedoch ältere und bettlägerige Familienmitglieder gegen Covid-19 geimpft werden, riet Khun Anutin.

Der Gesundheitsminister führte fort, dass sein Ministerium Impfstoffe an Krankenhäuser in den Unterbezirken verteilt und Teams gebildet hat, die alten und bettlägerigen Menschen die Impfungen zu Hause verabreichen und anschließend auch die Symptome überwachen.

Der Gesundheitsminister forderte die Menschen dennoch auf, mindestens eine Woche vor dem geplanten Heimatbesuch auf die Teilnahme an Partys oder gemeinsamen Essen mit Freunden zu verzichten.

Laut Khun Anutin wäre es sicherer, wenn alle Familienmitglieder eine Covid-19-Auffrischungsimpfung erhielten, damit sie das Fest unbesorgt zusammen feiern könnten.

„Wir können jedoch nicht zulassen, dass sich die Menschen wie in westlichen Ländern frei amüsieren, da sie sich sonst anstecken könnten“, betonte Khun Anutin. Was er damit genau meint, erklärte er nicht.

Khun Anutin fügte hinzu, dass Covid-19-Patienten, die mittelschwere oder schwere Symptome entwickeln, im Rahmen des UCEP-Plus-Programms kostenlos medizinisch behandelt werden können.

Patienten mit leichten Symptomen wiederum erhalten eine kostenlose Behandlung im Rahmen der häuslichen Isolierung oder der ambulanten Pflege.

„Wir sind davon überzeugt, dass diese beiden Programme es den Krankenhäusern ermöglichen werden, ausreichend Patientenbetten für schwere Fälle zur Verfügung zu stellen“, so Khun Anutin.