Menschen demonstrieren für Frieden in Narathiwat

Von: Björn Jahner | 29.11.22

NARATHIWAT: Rund 500 Anwohner demonstrierten am Montagmorgen (28. November 2022) in der südlichen Grenzprovinz Narathiwat gegen Gewalt und für den Frieden, nachdem vor einer Woche bei einem Autobombenanschlag ein Polizist getötet und viele andere verletzt wurden.

Die Demonstration fand auf dem Gelände des Polizeigebäudes statt, auf dem am 22. November ein Autobombenanschlag verübt worden war, der neben einem Toten und zahlreichen Verletzten auch einen Brand in dem Gebäude verursachte.

An der Demonstration beteiligten sich lokale muslimische Führer, Schüler, Universitätsstudenten und Jugendliche aller Glaubensrichtungen aus der Region. Gemeinsam beteten sie für die Rückkehr des Friedens in Narathiwat. Thida Wannalak, Vorsitzende der Föderation der buddhistischen Thais in Narathiwat, sagte, dass Menschen aller Glaubensrichtungen zusammenkamen, um sich der Kundgebung gegen Gewalt anzuschließen und die Rückkehr des Friedens in der südlichen Grenzprovinz zu fordern.

Die Demonstranten hielten Plakate mit Aufschriften wie „Narathiwat people do not use violence”, „Please stop hurting Narathiwat” und „We, Narathiwat people, do not want any kind of violence”.