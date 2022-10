Von: Björn Jahner | 06.10.22

NAKHON RATCHASIMA: Ein beliebtes Modell eines Transistorradios hat sich in der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes zu einem Verkaufsschlager entwickelt, nachdem Premierminister Prayut Chan-o-cha vorgeschlagen hatte, die Menschen über das Radio über die Flutsituation zu informieren.

Am Mittwoch deckten sich nach Aussage lokaler Händler auffallend viele Einzelhändler in Nakhon-Ratchasima-Stadt mit Transistorradios der Modellreihe „Tanin“ ein, die sie in ihren eigenen Geschäften in der Provinz weiterverkaufen wollten.

Ein Einzelhändler war aus dem Bezirk Kham Thale So angereist. Gegenüber der Presse erklärte er, dass er die Transistorradios an Bauern mit niedrigem Einkommen weiterverkaufen will, weil sie günstig sind.

Der 55-jährige Besitzer eines Elektronikgeschäftes, Jin Seng, erzählte gegenüber Reportern, dass er bereits seit über 30 Jahren Transistorradios der Marke „Tanin“ im Einzel- und Großhandel verkauft, jedoch überrascht war, dass am Dienstag so viele Leute sein Geschäft aufsuchten und sich mit dem Taschenradio eindecken wollten, das er für 290 Baht anbietet.

Foto: The Nation

Nachdem Premierminister Prayut am Montag sein Amt als Premierminister wieder angetreten hatte, besprach er per Videokonferenz mit Führungskräften des Innenministeriums und Provinzgouverneuren die Hochwassersituation. Er wies darauf hin, dass es für die Regierungsbehörden schwierig sei, wenn das Kommunikationssystem ausfalle, so dass die Menschen die Hochwasserwarnungen möglicherweise über Transistorradios hören müssten.

Er verwies auf die Überschwemmungen im Jahr 2011, als in mehreren Gebieten der Strom ausfiel und die Menschen über ihr Transistorradio auf dem Laufenden gehalten werden mussten.

Nachdem Premier Prayuts Idee in sozialen Netzwerken geteilt wurde, suchten die Menschen in den betroffenen Hochwassergebieten in hoher Zahl die Elektronikgeschäfte in der Provinzhauptstadt auf und kauften das Taschenradio. Das legendäre „Tanin“-Transistorradio TF-268 sei das beliebteste Modell, da es sowohl AM- als auch FM-Frequenzen empfangen könne, erklärte ein Händler Medienvertretern. Seitdem hat sich das Radio kontinuierlich verkauft und am Dienstag waren nur noch 10 Stück auf Lager.

Nach Aussage des Händlers wollen die meisten Käufer in der Regel Musik und Nachrichten hören, während sie in der Landwirtschaft arbeiten, da es leicht und robust ist. Er fügte hinzu, dass das „Tanin“-Transistorradio lange Zeit eine beliebte Marke war, bevor andere Marken auf den Markt kamen, insbesondere chinesische Produkte, die in den thailändischen Markt eindrangen.