Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.19

BANGKOK: Nach den ersten Erfolgen zur Wiederverwendung und zum Recycling von Materialien um bis zu 25 Prozent ist die in Thailand erzeugte Menge an Meeresmüll auf 21.700 bis 32.600 Tonnen pro Jahr gesunken.

Plastiktüten sind nach wie vor der größte Anteil von Abfall in der Umwelt. Der Staatssekretär des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt (MNRE), Jatuporn Buruspat, hat einen Abwärtstrend bei der Menge des in Thailand an Land gespülten Meeresmülls festgestellt – ein deutlicher Rückgang gegenüber der Menge im Jahr 2016 zwischen 33.900 und 51.000 Tonnen. Im Jahr 2018 hatte das Ministerium eine Studie in Auftrag gegeben zur Kontamination der Umwelt durch Mikroplastik beim Abbau von Kunststoffabfällen und zu den möglichen langfristigen Auswirkungen auf die Nahrungskette und die menschliche Gesundheit. In 18 untersuchten Küstenprovinzen wurden in der Trockenzeit 53 bis 2.102 Mikroplastikstücke pro Quadratmeter Strand festgestellt, wobei die Konzentration in der Regenzeit auf 0 bis 974 Stück pro Quadratmeter zurückging. Im September wurden in 24 Küstenprovinzen 230.000 Abfallstücke mit einem Gesamtgewicht von 10 Tonnen aus dem Meer entfernt. Der größte Teil bestand aus Kunststoffen mit Plastiktüten zu 22 Prozent, Plastikflaschen zu 16 Prozent, Schaumbehältern zu 9 Prozent, Glasflaschen zu 5 Prozent und Trinkhalmen zu 5 Prozent. Der Staatssekretär berichtet weiter, dass in diesem Jahr bislang 350.081 Müllstücke von Stränden mit einem Gesamtgewicht von 32,83 Tonnen eingesammelt wurden.