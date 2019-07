Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

NAKHON PHANOM: Der Pegelstand des Mekong hat in der nordöstlichen Grenzprovinz laut lokalen Medienberichten mit nur etwa 1,50 Meter den niedrigsten Stand seit fast 100 Jahren erreicht.

Wegen der anhaltenden Trockenheit fällt der Wasserstand des Mekong täglich um etwa 10 bis 20 Zentimeter. Der Pegelstand ist jetzt so niedrig, dass in der Mitte des Flusses ein großer Felsen mit einem eingravierten Buddha-Fußabdruck sichtbar ist. Der Felsen mit dem Buddha-Fußabdruck im Dorf Woen Phra Bat des Bezirks Tha Uthen, der über 2.000 Jahre alt sein soll und von Menschen auf beiden Seiten des Flusses hoch verehrt wird, ist normalerweise nur in der Trockenzeit zwischen März und April zu sehen. Der Wasserstand in allen Nebenflüssen des Mekong, einschließlich Nam Oun, Nam Songkhram und Nam Kam, ist ebenfalls niedrig. Der Pegel in den großen Stauseen in den 12 Distrikten der Provinz zeigt derzeit nur 10 bis 20 Prozent der Kapazität an. Für Reisfelder steht kein Wasser mehr zur Verfügung.