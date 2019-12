Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.19

NAKHON PHANOM: Die Farbe des Mekong in der nordöstlichen Grenzprovinz hat sich von gelblich-braun zu grünlich-blau gewandelt - ein seltsames Phänomen, das den Fluss schöner macht und Touristen anzieht.

Der Pegel des Flusses Mekong ist ungefähr ein Meter hoch, der niedrigste Stand seit ungefähr 50 Jahren. Sandbänke sind in der Mitte des Flusses in den Bezirken Tha Uthen und Muang entstanden. Einige erstrecken sich über ein Gebiet von mehreren hundert Rai und zwei bis drei Kilometer entlang des Flusses. Während der Pegel drastisch gefallen ist, hat sich das Wasser grünlich-blau gefärbt. Der Mekong ist bei Nakhon Phanom malerisch geworden und zieht eine große Anzahl von Menschen zu Selfies an.

Mekong-Naturschützer sehen die neue Farbe als ein Zeichen der Gefahr - ein Hinweis darauf, dass der Wassermangel kritischer wurde. Arthit Phanasoon, Vorsitzender der Conservationists Group in Nakhon Phanom, sagte, der niedrige Wasserstand sei früher als in den Vorjahren eingetreten und sei nicht nur auf Staudämme in China und Laos, sondern auch auf den Klimawandel und die globale Erwärmung zurückzuführen. Dies könne das Ökosystems zerstören und zum Aussterben der Mekong-Fischarten führen.