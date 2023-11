Von: Björn Jahner | 18.11.23

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt steht laut einer jüngsten Umfrage auf Platz 4 der weltweit meistgesuchten Touristenstädte für das Jahr 2023. Dies spiegelt die Beliebtheit Thailands als Reiseziel wider und zielt darauf ab, das Potenzial des Landes für die Entwicklung des Tourismus weiter auszubauen, so die Regierung.

Der Sprecher des Büros des Premierministers, Chai Watcharong, teilte am Donnerstag (16. November 2023) mit, dass laut einer von eDreams Odigeo, einem großen Reiseunternehmen, durchgeführten Umfrage und Rangliste der zehn meistgesuchten Reiseziele weltweit für dieses Jahr („Top 10 Most Searched Destinations Of 2023“) Bangkok nach London, Paris und New York den vierten Platz belegt.

Der Sprecher des Büros des Premierministers erklärte, dass die Website Traveloffpath Bangkok als eines der beliebtesten Reiseziele in Asien bestätigte. Die thailändische Hauptstadt zeichnet sich durch ihre einzigartige Mischung aus antiken Tempeln, geschäftigen Märkten und friedvollen Gebieten aus und bietet Touristen ein Erlebnis, das einer filmischen Reise gleicht. Diese Besonderheit lässt sich im Sommer in europäischen und amerikanischen Städten nur schwer wiederfinden. Darüber hinaus bietet Bangkok historische Sehenswürdigkeiten wie den Großen Palast und den Wat Arun, die mit dem pulsierenden Straßenleben, den schwimmenden Märkten und den lebhaften Essensstraßen der Stadt wunderbar harmonieren.

Die Top 10 der meistgesuchten Reiseziele der Welt für 2023 sind:

1. London, Vereinigtes Königreich

2. Paris, Frankreich

3. New York, Vereinigte Staaten

4. Bangkok, Thailand

5. Barcelona, Spanien

6. Istanbul, Türkei

7. Tokio, Japan

8. Rom, Italien

9. Mailand, Italien

10. Madrid, Spanien

Diese Platzierung unterstreicht das Potenzial Thailands als Reiseziel, das bei Reisenden große Aufmerksamkeit erregt. Premierminister Srettha Thavisin bedankte sich für die Zusammenarbeit mit allen Agenturen, die Thailands Tourismusindustrie zu einem stärkeren Wachstum verholfen haben.

Außerdem dankte der Premierminister den Touristen, die Vertrauen und Begeisterung für den Tourismus in Thailand gezeigt haben.

Die Regierung setzt sich für Strategien ein, die die touristische Infrastruktur, den Komfort und die Sicherheitsmaßnahmen verbessern, und präsentiert touristische Modelle, die den Ansprüchen der Reisenden gerecht werden und gleichzeitig die ausgeprägte thailändische Identität und die herausragende Kultur bewahren, sagte Chai.