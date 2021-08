Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.21

Eine Leserzuschrift zur Kolumne „Mit spitzer Feder - Einigkeit und Recht und Freiheit“ (FA15/2021):

Ich bin sehr enttäuscht, wie sich dieser C.F. über eine demokratisch gewählte Partei und deren Mitglieder äußert. Er spricht von Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber wo ist das Recht geblieben und die Meinungsfreiheit? Bundeskanzlerin Merkel hat alles zerstört – und er ist CDU-Mitglied sowie ehemaliger ZDF-Mitarbeiter. Er sollte im Magazin DER FARANG keinen Wahlkampf machen. Ich bin parteilos und viele andere Leser sicherlich auch. Diese Wahlpropaganda ist deshalb für das Magazin weder geeignet noch förderlich. Für Hetze ist DER FARANG zu schade. Wenn C.F. über Vorkommnisse in den USA schreibt, dann passt auch das nicht zu Thailand und den hier lebenden Menschen der verschiedensten Nationen. Er sollte besser mal über die Korruption in der CDU/CSU in Bezug auf Covid-19 nachdenken und über die ermordeten Menschen durch Bundeskanzlerin Merkels diktatorisches Gehabe oder über die Wahlannulierung in Thüringen. Das war wirklich keiner Demokratie würdig, sondern reine SED-Diktatur, die Angela Merkel seit 2015 betreibt. Dieser C.F. ist zu alt, um unparteiisch und normal zu schreiben. Er sollte sich etwas besser informieren und seine Berichte nicht nach ARD und ZDF ausrichten.

Winfried Nisius, Nakhon Ratchasima

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!