Von: Björn Jahner | 22.10.23

BANGKOK: Die Ergebnisse einer jüngsten Meinungsumfrage, die am Sonntag (22. Oktober 2023) veröffentlicht wurde, zeigen, dass die Pläne zur Verlängerung der Öffnungszeiten nächtlicher Unterhaltungslokale in Thailand auf geteilte Meinungen stoßen. Die Umfrage, durchgeführt vom National Institute of Development Administration (Nida Poll), fand in Telefoninterviews mit 1.310 Personen im Alter von 20 Jahren und älter im ganzen Land statt.

Die Befragten wurden zu ihrer Meinung bezüglich der Idee des Innenministeriums befragt, die Sperrstunde von 02.00 Uhr auf 04.00 Uhr morgens zu verschieben, um das Wirtschafts- und Tourismuswachstum zu fördern. Von den Befragten gaben 55,65 Prozent an, dass sie solche Lokale nie besuchen, während der Rest angab, dies gelegentlich oder regelmäßig zu tun.

In Bezug auf die Frage, wie oft sie solche Lokale in den letzten zwölf Monaten besucht haben, ergab die Umfrage, dass die Mehrheit, nämlich 57,66 Prozent, angab, sie in dieser Zeit überhaupt nicht besucht zu haben. 33,22 Prozent gaben an, dass sie gelegentlich dort waren, während kleinere Prozentsätze sie häufiger besuchten, darunter 4,13 Prozent monatlich, 2,58 Prozent wöchentlich, 2,07 Prozent drei bis fünf Tage in der Woche und 0,34 Prozent täglich.

Hinsichtlich der Verlängerung der Sperrstunde äußerten die Befragten unterschiedliche Ansichten. 41,76 Prozent waren der Meinung, dass die Lokale um 02.00 Uhr morgens schließen sollten, während 8,32 Prozent für eine noch frühere Schließung plädierten. Zudem sprachen sich 4,35 Prozent dafür aus, nächtliche Unterhaltungslokale in Thailand generell zu verbieten.

Demgegenüber waren 23,66 Prozent der Meinung, dass eine Verlängerung der Baröffnungszeiten bis 04.00 Uhr morgens akzeptabel ist, jedoch nur in Städten, die bei ausländischen Touristen beliebt sind. Weitere 17,56 Prozent befürworteten eine landesweite Sperrstunde um 04.00 Uhr morgens. Ein kleiner Prozentsatz der Befragten hatte abweichende Meinungen, darunter 4,27 Prozent, die keine klare Meinung äußerten, und 0,08 Prozent, die einen Ladenschluss um 03.00 Uhr morgens bevorzugten.

Schließlich wurde die Frage gestellt, ob die Verlängerung der Öffnungszeiten der Nachtlokale dazu beitragen würde, die Tourismuseinnahmen während einer wirtschaftlichen Flaute zu steigern. 54,43 Prozent der Befragten beantworteten diese Frage mit „Nein“, während 44,27 Prozent der Meinung waren, dass eine solche Maßnahme positive wirtschaftliche Auswirkungen haben könnte. Ein kleiner Prozentsatz von 1,30 Prozent konnte keine klare Meinung dazu äußern.