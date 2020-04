Fussballspiel im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta, USA. Foto: epa/Erik S. Lesser

LOS ANGELES: Eine Mehrheit der Sportfans in den USA möchte laut einer Umfrage erst wieder zu Livespielen gehen, wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt.

Rund 72 Prozent der US-Bürger halten es demnach für unsicher, ohne einen solchen Schutz wieder in ein Stadion zu gehen. Unter den Menschen, die sich selbst als Sportfans bezeichnen, waren es immer noch 61 Prozent. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf die Seton Hall University aus New Jersey..