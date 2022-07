Von: Björn Jahner | 18.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Mehrheit der Thailänder ist laut einer am Sonntag veröffentlichten „Super-Poll“-Umfrage nicht am Freizeitkonsum von Cannabis interessiert.

Am 9. Juni 2022 wurde Cannabis von der thailändischen Betäubungsmittelliste gestrichen, so dass die Menschen Marihuana für medizinische und kommerzielle Zwecke anbauen können.

Im Rahmen der Umfrage wurden vom 13. bis 16. Juli 2.125 Erwachsene im ganzen Land befragt.

Auf die Frage, ob sie am Freizeitkonsum von Cannabis interessiert sind, antworteten 96,6 Prozent mit nein, da das Kraut nur für die medizinische Verwendung legalisiert wurde. Nur 3,4 Prozent gaben an, dass sie am Freizeitkonsum der Pflanze interessiert sind.

Auf die Frage nach ihrer Meinung zur Legalisierung von Cannabis antworteten 91,1 Prozent, dass Cannabis nur für den medizinischen Gebrauch legalisiert wurde. 84,6 Prozent stimmten zu, dass Maßnahmen erforderlich sind, um gegen Menschen vorzugehen, die Cannabis unsachgemäß konsumieren. 83,5 Prozent sagten, dass der Freizeitkonsum falsch ist. 65,9 Prozent sagten, dass es legalisiert wurde, um Menschen zu helfen, und 63,7 Prozent sagten, dass sich Menschen registrieren lassen sollten, um Cannabis anzubauen, damit die Marihuana-Einfuhr eingedämmt werden kann.

Auf die Frage, auf welche Quelle sie sich verlassen, wenn es um Informationen über Cannabis geht, antworteten 89,4 Prozent auf das Gesundheitsministerium, 85,2 Prozent auf traditionelle thailändische Ärzte, 63,8 Prozent auf lokale Ärzte und 61,4 Prozent auf soziale Medien.

Nach ihrer Meinung zur Cannabis-Legalisierung befragt, stimmten 82,7 Prozent der Legalisierung für den medizinischen Gebrauch zu, da sie den Menschen zugutekäme, während 17,3 Prozent nicht zustimmten und einen Mangel an klaren Maßnahmen und Informationen zur Regulierung des Cannabiskonsums anführten.

Auf die Frage, ob die Legalisierungskritik ein Trick von Politikern sei, um ihre Konkurrenten zu schwächen, antworteten 92,4 Prozent mit ja, während 7,6 Prozent mit nein antworteten.

Der Direktor des Super Poll Research Center Noppadon Kannika sagte, die Umfrage zeige, dass die meisten Thais sich bewusst seien, dass die Legalisierung darauf abziele, den Menschen, insbesondere den Armen, Zugang zu traditionellen thailändischen Behandlungsmethoden zu verschaffen.

Die Umfrage zeigte auch, dass sich Thais der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Regulierung der Verwendung von Cannabis in der Medizin und in Lebensmitteln bewusst sind.

Er fügte hinzu, dass die thailändische Bevölkerung Angriffe auf die Legalisierung von Cannabis als politische Intrige betrachtet, da beiden Lagern – Befürwortern und Gegnern – bewusst ist, dass die Legalisierung sowohl Vorteile als auch Gefahren mit sich bringt. Stattdessen sollten die Regierung und die Opposition zusammenarbeiten, damit sichergestellt werden kann, dass die Menschen Cannabis für medizinische Zwecke sicher verwenden können, betonte Khun Noppadon.