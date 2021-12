Todesopfer und Vermisste nach Gebäudeexplosion auf Sizilien

Von: Redaktion (dpa) | 12.12.21

ROM: Im Süden Siziliens zerstört eine Gasexplosion mehrere Gebäude, in den Trümmern flammen immer wieder Brände auf. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, mehrere Personen werden vermisst.

Eine schwere Explosion hat auf Sizilien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht und mehrere benachbarte Gebäude zerstört. Feuerwehrleute bargen in der Nacht zum Sonntag eine etwa 80-jährige Frau lebend aus den Trümmern. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Acht Personen galten nach offiziellen Angaben am MOrgen noch als vermisst, unter ihnen zwei Kinder und eine Schwangere. Die Suche nach den Vermissten gestaltete sich nach Angaben der Feuerwehr als schwierig, da wegen Gaslecks in den Trümmern immer wieder Brände aufflackerten.

Am frühen Morgen bargen die Helfer eine Leiche aus den Trümmern. Zuvor war es den Rettungsmannschaften gelungen, Kontakt zu einer verschütteten Frau aufzunehmen, wie die Agentur Ansa berichtete. Die Frau war offenkundig verletzt, konnte aber mit den Feuerwehrleuten kommunizieren. Sie wurde nach einiger Zeit geborgen.

Nach Angaben von Ansa war am Samstagabend eine Gasleitung explodiert und hatte das Gebäude zum Einsturz gebracht. Auf Fotos und Videos waren Flammen und weit verteilte Trümmerteile zu sehen. Insgesamt wurden sechs Gebäude zerstört, berichtete Ansa über «das Szenario eines Kriegs» in der sizilianischen Stadt. Ravanusa liegt bei Agrigent im Süden der Mittelmeerinsel.

«Es scheint Beirut», sagte der Chef des regionalen Zivilschutzes, Salvo Cocina, der Nachrichtenagentur Adnkronos mit Blick auf die verheerende Explosion in der libanesischen Hauptstadt. Er sprach von zersplittertem Glas und Trümmern, die Dutzende Meter vom Ort der Explosion weggeschleudert worden seien. «Wir sind bereit, die Trümmer zu durchsuchen, sobald das Gebiet gesichert ist.»