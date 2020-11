Von: Redaktion DER FARANG | 18.11.20

Chaotische Szenen spielten sich am Dienstag vor dem Parlament in Bangkok ab. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern der Monarchie und regierungsfeindlichen Demonstranten vor dem Parlament wurden am Dienstag mehrere Menschen verletzt. Im Parlament diskutieren die Abgeordneten über die Annahme von Resolutionen zur Änderung der Verfassung.

Regierungsanhänger und pro-demokratische Demonstranten stießen an der Kiakkai-Kreuzung zusammen. Mitglieder beider Gruppen warfen Raketen aufeinander, aber die Bereitschaftspolizei griff nicht ein, twitterte das thailändische Zentrum der Rechtsanwälte für Menschenrechte. Die Demonstranten wurden von Tausenden hinter Barrikaden stehenden Polizisten zurückgehalten, die wiederholt mit Wasserwerfern Tränengaslösung abfeuerten, um sie daran zu hindern, sich dem Parlament zu nähern



Abgeordnete, Senatoren und Parlamentsbeamte begannen gegen 16.40 Uhr mit Booten, die von der Marinea organisiert worden waren, das Parlament vom Kiakkai-Pier am Fluss Chao Phraya zu verlassen. Unter ihnen waren Abgeordnete aus beiden Lagern.

Gegen 16.30 Uhr stellte die Polizei weitere Wasserwerfer am Haupttor an der Samsen Road auf, womit sich die Gesamtzahl der am Dienstag eingesetzten Wasserwerfer auf vier erhöhte. Kurz nach 17 Uhr zog die Polizei ihre Wassertankwagen von der Kiakkai-Kreuzung zurück, woraufhin Demonstranten die Barrikaden und den Stacheldraht entfernten und Teile der Kreuzung besetzten. Kurz vor 20 Uhr durchbrachen die regierungsfeindlichen Demonstranten schließlich die Barrikaden und rückten in Richtung Parlament vor. Protestführer Parit „Pinguin“ Chiwarak erklärte daraufhin den „Sieg", als sich die Demonstranten vor dem Parlament versammelten. Die Polizei hinderte die Demonstranten jedoch am Betreten des Parlamentsgeländes.



Zuvor hatte die Polizei angekündigt, dass sie Gummigeschosse einsetzen werde, um die Demonstranten aufzuhalten, falls der Einsatz von Tränengaslösung sie nicht stoppen könne. Protestführer Arnon Nampa schrieb später auf Facebook, dass die Polizei tatsächlich Gummigeschosse auf die Demonstranten abgefeuert habe. Nach Medienberichten gab es keine unmittelbare unabhängige Bestätigung seiner Behauptung. Gegen 20.30 Uhr kam es zu weiteren Zusammenstößen zwischen regierungsfeindlichen Demonstranten und gelb gekleideten Royalisten. Das Erawan-Zentrum der Stadtverwaltung berichtete Dienstagabend, dass mindestens 18 Demonstranten verletzt wurden und im Vajira-Krankenhaus behandelt werden.