Mehrere Staats- und Regierungschefs fehlen bei Bidens Amerika-Gipfel

WASHINGTON: Mehrere Staats- und Regierungschefs bleiben dem von US-Präsident Joe Biden ausgerichteten Amerika-Gipfel in Los Angeles in dieser Woche fern. Nach wochenlangen Nachfragen - und erst einen Tag nach dem Beginn des Gipfels - veröffentlichte das Weiße Haus am Dienstag die offizielle Teilnehmerliste für das Treffen der Staaten aus Nord-, Mittel- und Südamerika, das bis Freitag läuft. Demnach sind neben Mexiko auch die anderen in Sachen Migration wichtigen Länder Honduras, El Salvador und Guatemala nur mit ihren Außenministern vertreten. Auch Bolivien und der Karibikstaat Grenada schicken demnach nicht die erste Riege. Zuletzt sagte außerdem der uruguayische Präsident Luis Lacalle Pou seine Teilnahme ab - allerdings wegen einer Corona-Infektion. Der Premierminister von Sankt Vincent und den Grenadinen kommt ebenfalls nicht.

Eigentlich wollte Biden das Treffen dazu nutzen, den Beziehungen zwischen Nord-, Mittel- und Südamerika einen neuen Impuls zu geben. Auf dem Gipfel sollen eine Reihe von Initiativen zu Migration, Energie und Klimawandel angestoßen werden. Allerdings liegt der Fokus seit Wochen auf der Frage, wer überhaupt zu dem Gipfel kommt, der erstmals seit 1994 wieder in den USA stattfindet.

Die US-Regierung hatte früh durchblicken lassen, die Präsidenten der autoritär geführten Staaten Kuba, Venezuela und Nicaragua nicht einzuladen. Daraufhin erklärten sich mehrere Regierungschefs der Region solidarisch mit den Ausgeladenen und sagten ihre Teilnahme ab. Am Montag hatte Mexikos Präsident, Andrés Manuel López Obrador, offiziell angekündigt, nicht zu kommen - was wegen der politischen Bedeutung des Landes in der Region als diplomatische Schlappe für Biden zu werten ist. Das Weiße Haus hatte am Montag erklärt, 23 Staats- und Regierungschefs würden bei dem Gipfel erwartet - dabei rechnete die Regierungszentrale Gastgeber Biden offenbar mit.

Mit der Teilnehmerliste ist endgültig offiziell, dass Kuba, Venezuela und Nicaragua nicht eingeladen wurden. Die Regierungen der drei Länder hatten vorab bereits angekündigt, nicht nach Los Angeles kommen zu wollen. Kuba, Venezuela und Nicaragua sind ohnehin keine aktiven Mitglieder der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Kuba wurde 1962 suspendiert und 2009 wieder aufgenommen, aber die sozialistische Regierung der Karibikinsel beteiligt sich nicht an der Arbeit der OAS. Venezuela trat aus der OAS aus und Nicaragua hat ein Austrittsverfahren eingeleitet.

Der Gipfel in Los Angeles hatte am Montag mit einem zivilgesellschaftlichen Forum begonnen. Ab Mittwoch werden die Staats- und Regierungschefs dort erwartet.