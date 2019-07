Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

PEKING (dpa) - Bei einer gewaltigen Explosion in einer Gasanlage in Zentralchina hat es mehrere Opfer gegeben.

In chinesischen Staatsmedien war von zwei Vermissten und mehreren Verletzten die Rede. Das Unglück passierte am Freitagnachmittag Ortszeit in Yima, das zur Stadt Sanmenxia (Provinz Henan) gehört. Die Explosion sorgte in einem weiten Umkreis für Schäden und ließ Fensterscheiben zerbrechen. Eine große Rauchwolke stieg über der Fabrik auf, wie auf Bildern im Internet zu sehen war. Eine Untersuchung der Unglücksursache sei eingeleitet worden, hieß es offiziell.