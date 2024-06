Mehrere Brände in der Türkei halten Einsatzkräfte in Atem

Von: Redaktion (dpa) | 19.06.24

ISTANBUL: Gleich an mehreren Orten versuchen Einsatzkräfte im Westen der Türkei die Ausbreitung von Feuern zu verhindern. Auch mehrere Menschen müssen evakuiert werden.

Gleich an mehreren Orten in der Türkei werden derzeit Waldbrände bekämpft. Einsatzkräfte hätten über Nacht gegen die Ausbreitung eines Feuers in der westtürkischen Provinz Canakkale angekämpft, teilte der türkische Forstwirtschaftsminister Ibrahim Yumakli am Mittwochmorgen auf X mit.

Auch in der Provinz Usak und Izmir waren am Morgen Löscharbeiten im Gange und Feuer nicht unter Kontrolle, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Verletzte gab es den Berichten zufolge bisher keine, es wurden allerdings mehrere Orte evakuiert. Der Brand in Izmir war laut Anadolu auf einer Weide ausgebrochen und hatte sich dann auf einen Olivenhain ausgebreitet. In Usak seien vier Helikopter im Einsatz, vorsichtshalber seien 26 Häuser evakuiert worden. Der Wind ändere immer wieder seine Richtung und damit auch die Ausbreitung des Feuers, zitierte Anadolu das Gouverneursamt Usaks.