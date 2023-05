BANGKOK: Die Zahl der Zugreisenden – einschließlich des Skytrain und der U-Bahn in Bangkok sowie auf den Strecken zwischen den Provinzen – näherte sich am Donnerstag und Freitag (4.–5. Mai 2023) der Zwei-Millionen-Marke, wie das Ministerium für Eisenbahnverkehr mitteilte.

Am Donnerstag feierte Thailand den Krönungstag Seiner Majestät, der darauf folgende Freitag wurde zum Brückentag erklärt, womit ein langes Wochenende geschaffen und der Inlandsreiseverkehr angekurbelt wurde.

Das Fahrgastaufkommen stieg an den beiden Tagen um mehr als 2,5 Prozent, informierte Pichet Kunadhamraks, Generaldirektor des Ministeriums.

Nach seinen Angaben beförderte die State Railway of Thailand (SRT) an den beiden Tagen 122.873 Fahrgäste. Auf der Südbahn der SRT wurden die meisten Fahrgäste (46.755) verzeichnet, gefolgt von der Nordostbahn (30.372), der Nordbahn (21.204) und der Ostbahn (15.929).

Laut Khun Pichet resiten weitere 8.613 Personen auf der Zugstrecke Mahachai–Maeklong.

In Bangkok nutzten während der zweitägigen Feiertage 1.779.354 Menschen die ZNahverkehrszüge, so Khun Pichet.

Die Züge des Bangkok Mass Transit System beförderten an den beiden Tagen 1.111.619 Fahrgäste, gefolgt vom Metropolitan Rapid Transit System (542.609) und dem Airport Rail Link (97.535).

Am Freitag wurden zwei kleinere Unfälle gemeldet: einer auf der Nordostbahn der SRT und ein weiterer auf der Strecke vom Airport Rail Link. Ein Mann erlitt einen Armbruch, nachdem er am Bahnhof Bang Pa-in in Ayutthaya von einem Zug erfasst worden war. Bei einem Zug, der im Bahnhof Lat Krabang des Airport Rail Link ankam, waren die Bremsen defekt, wurden aber schnell repariert, so dass der Zug seinen normalen Betrieb wieder aufnehmen konnte.

Diesbezüglich möchte das Department of Rail Transport der Bevölkerung versichern, dass der Zugverkehr in Thailand sicher ist, betonte Khun Pichet. Alle Fahrer werden auf Alkohol getestet und Spürhunde kontrollieren die Taschen der Fahrgäste, erklärte er.