Von: Björn Jahner | 17.11.23

BANGKOK: Das thailändische Verkehrsministerium hat die SRT Electrified Train Co. dazu aufgefordert, das Zubringernetz der Red Line zu erweitern, um die Anzahl der Bahnpendler in Bangkok zu erhöhen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Reisezeit und Kosten für Pendler zu reduzieren.

Der stellvertretende Verkehrsminister Surapong Piyachote gab bekannt, dass die SRT Electrified Train Co. in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Schienenverkehr Pläne für ein umfassendes Zubringernetz ausgearbeitet hat. Dieses Netz soll alle elektrischen Zuglinien in der Stadt miteinander verbinden und somit einen effizienten Nahverkehr gewährleisten.

Ein vielversprechendes Pilotprojekt ist bereits in Betrieb: Eine Zubringerlinie zwischen der Rangsit University und der Station Lak Hok. Laut Pichet Kunadhamraks, dem Generaldirektor des Department of Rail Transport (DRT), stieg die Nutzung dieser Linie seit der Einführung des 20-Baht-Tarifs auf bestimmten elektrischen Zuglinien von 1.000 auf etwa 1.500 Passagiere pro Tag.

Um diesen positiven Trend fortzusetzen, plant das Verkehrsministerium bis Ende des Jahres die Eröffnung von drei weiteren Zubringerlinien. Die erste wird den Future Park Rangsit mit der Station Rangsit verbinden, die zweite wird zwischen der Station Taling Chan, dem Büro der Electricity Generating Authority of Thailand und der Station Salaya verkehren. Die dritte Linie soll die Mahidol University mit der Station Salaya verbinden.

Trotz des Anstiegs der Fahrgastzahlen sind die Einnahmen aus den Fahrpreisen jedoch rückläufig. Surapong erklärte, dass die Fahrgastzahlen an Wochentagen von 24.945 auf 27.941 und an Wochenenden von 16.002 auf 19.925 gestiegen sind. Allerdings verzeichneten die Einnahmen einen Rückgang von 23,63 Prozent an Wochentagen und 24,31 Prozent an Wochenenden. Sowohl das Ministerium als auch die Behörden sind sich der möglichen Auswirkungen auf die Anbieter öffentlicher Verkehrsdienste entlang der Strecke bewusst und werden die Entwicklungen weiterhin genau beobachten.