Von: Björn Jahner | 22.06.23

PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya erhöht die Zahl der Warteflächen für Motorräder an Ampelkreuzungen und will mit dieser Maßnahme der hohen Zahl von Verkehrsunfällen entgegenwirken, in denen Motorräder beteiligt sind.

„Das vertraute Bild des Parkens von Fahrrädern und Motorrädern auf Straßen im ganzen Land ist das Parken hinter der Haltelinie bzw. das Parken in der Mitte der Kreuzung, da die Straßen in Thailand ursprünglich für Autos konzipiert wurden. Als Ergebnis haben Motorräder oder kleine Autos keine Rechte im Wartebereich der Fahrspur auf der Straße, was ein Risikopunkt ist, der Unfälle verursachen kann“, erklärte Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet auf seiner Facebook-Seite.

Mit mehr Warteflächen vor Kreuzungen, die ausschließlich für Motorräder reserviert sind („BikeBox“), will die Stadt Pattaya das Problem angehen und gleichzeitig den Verkehrsfluss beschleunigen.