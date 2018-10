Am Dongtan Beach in Jomtien weisen Schilder auf das Rauchverbot hin. Fotos: PR Pattaya

PATTAYA: Nach den Vorwürfen, dass die Stadtverwaltung die Einhaltung des Strandrauchverbots am Dongtan Beach in Jomtien nur halbherzig kontrollieren würde, warf die City Hall ihre PR-Maschine wieder an, um Touris­ten über die Vorschrift und das Strafmaß bei Nichtbeachtung aufzuklären.

Gequalmt werden darf am Strand ausschließlich in den ausgewiesenen Raucherzonen.

​Erhöht wurde die Zahl der Schilder, die auf die Unterlassung des Qualmens am Strand hinweisen, ebenso die Zahl der Raucherzonen. Freiwillige Helfer der Stadt suchten das direkte Gespräch mit den Badegästen und appellierten an die Sonnenschirm- und Liegestuhlvermieter, ihre Kunden ebenfalls über das Verbot zu unterrichten. Der Dongtan Beach ist der erste Strand in Pattaya, über den ein Rauchverbot verhängt wurde und dient den Behörden gewissermaßen als Versuchsobjekt, um in Erfahrung zu bringen, ob die Maßnahme überhaupt erfolgsversprechend ist.