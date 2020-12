Von: Jörn Bender (dpa) | 31.12.20

Eine Frau tippt die Nummer ihrer Kreditkarte in ein Laptop. Viele Verbraucher zahlen ihre Einkäufe im Internet per Kreditkarte. Ab 2021 gelten dafür strengere Sicherheitsanforderungen - spätestens vom 15. März an. Foto: Christin Klose/dpa