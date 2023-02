BANGKOK: Regierungsbeamte haben Maßnahmen zur Bekämpfung der Gelbbandkrankheit bei Korallen und andere Schutzmaßnahmen für Meeresressourcen geprüft und genehmigt.

Die Maßnahmen wurden auf einer Sitzung des Nationalen Ausschusses für Politik und Planung für die Strategie zur Bewirtschaftung der Meeres- und Küstenressourcen genehmigt. Den Vorsitz führte der stellvertretende Premierminister Prawit Wongsuwan und an der Sitzung nahmen der Minister für Naturressourcen und Umwelt Varawut Silpa-archa sowie Beamte der entsprechenden Behörden teil.

Auf der Sitzung wurde der Entwurf eines Fünf-Jahres-Aktionsplans gebilligt, mit dem die Auswirkungen der Ausbreitung der Gelbbandkrankheit bei den Korallen in der Nähe des Samae-San-Archipels in Chonburi an der Ostküste sowie bei Koh Tao in Surat Thani an der Südküste des Golfs von Thailand eingedämmt werden sollen.

Die Sitzung ordnete die Beschleunigung des Dugong-Schutzplans in der zweiten Phase an, nachdem die erste Phase erfolgreich verlaufen war. Dies führte zur Erklärung des Schutzgebietsstatus für den Dugong-Lebensraum im Bezirk Palian in Trang an der Andamanensee im Süden des Landes und zur Einrichtung von Dugong-Schutzteams in 13 Zielgebieten.

Zum Thema Küstenerosion sagte Vizepremier Prawit, dass entlang von 733,62 km der 822,81 km langen Küstenlinie Maßnahmen zur Verhinderung der Erosion ergriffen wurden, von denen nur noch 89,19 km übrig sind.

Der stellvertretende Premierminister wies darauf hin, dass die Bewirtschaftung der Meeres- und Küstenressourcen systematisch erfolgen und mit allen Aspekten der nachhaltigen Entwicklung verknüpft werden müsse.

Er sagte auch, dass alles, was getan werden kann, um bestehende Probleme zu lösen, dem Ausschuss zur rechtzeitigen Prüfung und Ausführung vorgelegt werden sollte, während er die Beamten aufforderte, mit den Anwohnern zu kommunizieren und sie zu ermutigen, sich an dem Präventionsplan zu beteiligen.