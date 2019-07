Von: Björn Jahner | 14.07.19

BANGKOK: Der Vorstand des Government Lottery Office (GLO) hat angekündigt, innerhalb von einem Monat zu entscheiden, ob Lotterielose auch online verkauft werden könnten. Preisverfälschungen will das GLO mit dem Druck von 10 Millionen zusätzlichen Lottoscheinen entgegenwirken.

So werden die Tippscheine vielerorts für einen höheren Betrag als dem offiziellen Verkaufspreis von 80 Baht verkauft. Auch soll mit der Erhöhung der Auflage die Nachfrage befriedigt werden. Der Generaldirektor des GLO, Pol. Oberst Boonsong Jansisri, sagte, der GLO-Vorstand habe beschlossen, die Anzahl der Lottoscheine von 90 Millionen auf 100 Millionen pro Runde zu erhöhen. Dies gilt für Sets mit je zwei Tickets zu je 160 Baht, da immer mehr Einzelhändler dazu neigen, Sets mit zwei Tickets zu verkaufen. Die Maßnahme soll noch im Juli in Kraft treten. Über die Smartphone-App „GLO Lottery“ können Lottospieler zudem Losverkäufer identifizieren und ihre Standorte in Erfahrung bringen oder eben auch Beschwerden über überteuerte Tickets beim GLO einreichen. Erweisen sich die Vorwürfe als zutreffend, werden die Ticketkontingente der Verkäufer widerrufen.