PRACHUAP KHIRI KHAN: Rettungskräfte glauben, dass noch weitere Leichen im Wrack der HTMS Sukhothai stecken könnten, nachdem sie am Freitag (23. Dezember 2022) das siebte Opfer des gesunkenen Kriegsschiffs geborgen haben.

Zweiundzwanzig Seeleute der Königlich Thailändischen Marine werden noch immer im Golf von Thailand vermisst, nachdem das Schiff am vergangenen Sonntag (18. Dezember 2022) vor Prachuap Khiri Khan gesunken war.

Die letzte Leiche wurde von der HTMS Bangrachan am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr entdeckt, als sie das Gebiet um das gekenterte Kriegsschiff absuchte.

Kapitän Theerakiat Thong-Aram, stellvertretender Kommandant der Bangrachan, sagte, dass die Leiche etwa 300 Meter von der Stelle entfernt gefunden worden sei, an der das Kriegsschiff gesunken war. Er sagte, es könnten noch weitere Leichen auf dem Meeresgrund im Schiff liegen.

Auf dem Twitter-Account der Marine wurde später bestätigt, dass der verstorbene Matrose von der Sukhothai war. Seine Identität muss noch bestätigt werden, da der Leichnam bereits seit mehreren Tagen im Wasser trieb und nicht durch Fingerabdrücke identifiziert werden konnte.

Nachdem die Sukhothai, eine Korvette der Rattanakosin-Klasse, am Sonntagabend bei stürmischer See mit 105 Mann Besatzung an Bord gekentert war, starteten Marinepersonal und Freiwillige die Suchaktion.

Das Schiff sank etwa 20 Seemeilen (32 Kilometer) vor der Küste des Bezirks Bang Saphan von Prachuap Khiri Khan. Bislang wurden sieben Leichen von Sukhothai-Besatzungsmitgliedern gefunden, während 22 Personen, die sich an Bord des Schiffes befanden, noch immer vermisst werden.

Von den 76 geretteten Besatzungsmitgliedern werden 19 in Krankenhäusern behandelt, während 57 nach Hause zurückkehren durften.

Die Marine hat eine Unterwasserdrohne vom Typ SeaFox eingesetzt, um das Wrack mit Kameras zu untersuchen, bevor eine mögliche Bergungsaktion durchgeführt wird.