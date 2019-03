Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.19

Eine Lesermeinung zum Artikel Weshalb schlimme Statistiken Thailänder nicht schrecken (FA03/2019) erreichte die Redaktion:

Bezugnehmend auf Ihren Artikel über die vielen Verkehrstoten in Thailand jedes Jahr möchte ich kurz Stellung nehmen: Wie wäre es mit hohen Geldstrafen (5.000 bis 10.000 Baht) und zivilen Polizisten an allen größeren Kreuzungen? Und zwar bei Fahren ohne Führerschein (angeblich 80 Prozent der Thais fahren ohne!), Rotlichtverstößen (jede Menge!), Fahren auf Fußwegen, Fahren gegen die Fahrtrichtung usw. Das würde jede Menge Geld einbringen und sicherlich in kurzer Zeit bedeutend diszipliniertere Verkehrsteilnehmer!

E. F. Bayerle, Pattaya

