HUA HIN: Am Flughafen Hua Hin wird dieses Jahr mit einer Zunahme der internationalen Flüge gerechnet. Laut John LaRoche, CEO der Phoenix Group, die den Ausbau des Flughafens leitet, wird die Zahl der internationalen Flüge zum und vom Flughafen Hua Hin in naher Zukunft voraussichtlich steigen.

Auf der jüngsten Sitzung des „Royal Coast Riviera Club“ am 21. April 2023 sagte LaRoche, dass trotz verschiedener Rückschläge, einschließlich der Pandemie, mehr internationale Flüge im Laufe dieses Jahres erwartet werden.

„Meine persönliche Meinung ist, dass wir den ersten internationalen Flug kurz nach den Wahlen begrüßen werden, obwohl ich nicht über die Bedeutung dieses Datums spekulieren möchte“, so LaRoche.

Die Parlamentswahlen in Thailand werden am Sonntag, 14. Mai 2023 stattfinden.

Die Phoenix Group hat während der Pandemiezeit mehrere Verbesserungen am Flughafen vorgenommen, damit am Hua Hin Airport zukünftig mehr Flüge aufgenommen werden können. Zu den Aufwertungen gehören u.a. der Bau eines Zauns zur Gewährleistung der Sicherheit und die Verbreiterung der Start- und Landebahn, womit den internationalen Sicherheitsanforderungen Rechnung getragen wird.

Lesen Sie auch: Touristiker begrüßen Flug Hua Hin–Phuket

Laut „Hua Hin Today“ hat die Regierung bereits 750 Millionen Baht für weitere Verbesserungen bereitgestellt, die im Jahr 2024 beginnen sollen. In diesem Zusammenhang wird das Hauptterminalgebäude erheblich erweitert, einschließlich des Baus eines zusätzlichen Flugsteigs, um sowohl inländische als auch internationale Ankünfte zu bewältigen.

Nach Aussage von LaRoche werden nach der vollständigen Inbetriebnahme des Flughafens die bereits bestehenden Vereinbarungen mit mehreren Fluggesellschaften wie Go First aus Indien, Great Bay Airlines aus Hongkong und China Express aus China dazu führen, dass bis zum Ende des ersten Jahres etwa fünf internationale Flüge pro Tag am Flughafen Hua Hin abgefertigt werden. Darüber hinaus wurde auch mit Nok Air eine Absichtserklärung für Flüge nach Singapur und Phuket geschlossen.

Lesen Sie auch: Mehr internationale Flüge ab Hua Hin

Alle internationalen Ziele liegen in einem Umkreis von etwa fünf Stunden um Hua Hin, so dass A320 oder B737 auf dem Flughafen landen können, weshalb sich der Airport um mehr regionale Flüge bemüht.

LaRoche schätzt, dass auch AirAsia in naher Zukunft wieder ihren Flug zwischen Hua Hin und Kuala Lumpur aufnehmen wird. Er rechnet in den nächsten Wochen mit bedeutenden Fortschritten in Bezug auf mehr Flüge am Flughafen Hua Hin.

Als die Pläne zur Überholung des Flughafens Hua Hin im Jahr 2021 bekanntgegeben wurden, rechnete man damit, dass innerhalb von drei Jahren bis zu einer Million Passagiere auf dem Flughafen abgefertigt würden.