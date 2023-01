Von: Björn Jahner | 14.01.23

Chinesische Touristen im Wat Phra Kaeo in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) will die Zahl der Flüge erhöhen und damit den Tourismus in der Hochsaison ankurbeln.

„Die Auslastung der Flüge muss während der Hochsaison in diesem Jahr 90 Prozent erreichen“, betonte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn am Freitag (13. Januar 2023) gegenüber der Presse. Die Hochsaison in Thailand dauert von November bis März.

Er fügte hinzu, dass die chinesischen Behörden bei der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde Informationen angefordert haben, um die Zahl der Flüge auf das Vor-Pandemie-Niveau im Jahr 2019 zu erhöhen.

Nach Aussage von Khun Yuthasak will die TAT ausgabefreudige Touristen nach Thailand locken. Anvisiert werden 25 Millionen ausländischen Reisende, die dem Königreich Einnahmen in Höhe von 2,38 Billionen Baht bescheren.



„Die TAT wird vorschlagen, die Gültigkeitsdauer der Visa on Arrival von derzeit 30 Tagen zu verlängern, damit die Touristen bis zum Ende dieses Jahres in Thailand bleiben können“, so Khun Yuthasak.

Er bestätigte auch, dass die fünfte Phase des Programms „Rao Tiew Duay Kann“ (Wir reisen gemeinsam) zur Förderung des Inlandstourismus fortgesetzt wird. „Wir hoffen, dass das Kabinett das Programm bald genehmigen wird, damit wir die Einnahmen aus dem Inlandstourismus auf 1 Billion Baht steigern können“, informierte er.

Er fügte hinzu, dass die TAT den thailändischen Tourismus im Rahmen der Kampagne „Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters“ fördern und dabei die Soft Power des Landes nutzen wird.