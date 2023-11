Von: Björn Jahner | 13.11.23

PATTAYA: In Pattaya verkündete Thanet Supornsahasrungsi, der als Executive Director von Sunshine Hotels & Resorts fungiert, dass der Familientourismus trotz der Ausweitung der Öffnungszeiten der Nachtleben-Betriebe in vier Pilotprovinzen zugenommen hat.

Gemäß Thanet wurden in der Vergangenheit über 90 Prozent der ausländischen Besucher von Pattayas lebhaftem Nachtleben angezogen, insbesondere von belebten Gebieten wie der Walking Street, dem Pattaya Beach und der Soi Buakhao.

„Es ist kein Geheimnis, dass die Vergnügungsviertel oft über die gesetzlich vorgeschriebene Sperrstunde von 02.00 Uhr hinaus betrieben werden. Dies kann bis spät in die Nacht zu Lärm führen, der die Anwohner stört“, erklärte Thanet.

Zudem wies er auf potenzielle Probleme bei Gaststätten und Bars im Freien hin. Im Gegensatz zu geschlossenen Räumen könnten solche Lokale Schwierigkeiten haben, den Lärmpegel zu kontrollieren, was wiederum die Ruhe in den örtlichen Gemeinden stören könnte, besonders in den Abendstunden.

Neben diesen Beobachtungen schlug Thanet eine Überprüfung der derzeitigen Beschränkungen beim Alkoholverkauf vor. Er empfahl, dass die thailändische Regierung das Verbot des Alkoholverkaufs zu bestimmten Tageszeiten und an religiösen Feiertagen überdenken sollte.

„Viele internationale Touristen können diese Beschränkungen nicht nachvollziehen, da sie im Urlaub sind und oft Alkohol zur Entspannung konsumieren“, argumentierte er. Thanet schlug deshalb vor, dass der Verkauf von Alkohol rund um die Uhr möglich sein sollte, um den Bedürfnissen aller Parteien gerecht zu werden. „Der Verkauf von Alkohol sollte den ganzen Tag über uneingeschränkt möglich sein, damit alle zufrieden sind“, so Thanet.

Ein solcher Schritt, so Thanet, würde den Bedürfnissen von Touristen und Unternehmen gleichermaßen gerecht werden und gleichzeitig die sozialen und kulturellen Faktoren berücksichtigen, die die derzeitigen Alkoholvorschriften in Thailand prägen. Er plädiert daher für einen ausgewogenen Ansatz im Tourismus und für die Harmonie der lokalen Gemeinschaft.