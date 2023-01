Von: Björn Jahner | 18.01.23

BANGKOK: Laut Dr. Tares Krassanairawiwong, Generaldirektor der Abteilung für Seuchenkontrolle, wird die Zahl der Malaria- und Dengue-Fieber-Fälle dieses Jahr voraussichtlich drei- bis viermal Mal höher sein als 2022.

Unter Berufung auf das Malaria-Informationssystem informierte er, dass es im vergangenen Jahr 10.174 Fälle gab, dreimal so viele wie 2021, und 45.145 Dengue-Fieber-Fälle, ein Anstieg um das 4,5-fache im Vergleich Vorjahr.

31 Menschen starben im vergangenen Jahr an Dengue-Fieber und zwei an Malaria, sagte Dr. Tares, der für dieses Jahr einen Anstieg der Fälle vorhersagte.

Die meisten Malariafälle wurden in den Provinzen Tak, Mae Hong Son und Kanchanaburi festgestellt, sagte er und fügte hinzu, dass 1.370 Fälle von Chikungunya-Krankheit festgestellt wurden, obwohl es keine Todesfälle gab, aber die Fälle waren doppelt so hoch wie vor einem Jahr.

In der Zwischenzeit hat Dr. Sophon Iamsirithavorn, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Seuchenkontrolle, Menschen, die sich nach einem Mückenstich krank fühlen, geraten, sich nicht mit NSAIDs aus der Apotheke zu behandeln, sondern sofort einen Arzt aufzusuchen.

Zu den Krankheiten, die mit Stichen verschiedener Mückenarten in Verbindung gebracht werden, gehören Dengue-Fieber, Malaria, Zika, Chikungunya, Meningitis und Elefantiasis.

Der Schutz vor Mückenstichen und die Beseitigung von Mückenbrutstätten seien wirksame Methoden zur Vorbeugung dieser Krankheiten, betonte Dr. Sophon und fügte hinzu, dass der Einsatz von Chemikalien zur Beseitigung von Mücken notwendig sei, vor allem bei einem Ausbruch von Krankheiten, die mit ihnen in Verbindung gebracht werden, aber ihr Einsatz müsse angemessen kontrolliert werden.

Nach Angaben der Abteilung für vektorübertragene Krankheiten hat sich die Begasung zur Bekämpfung von Moskitos zu Hause und in Gemeinden mit ULV-Chemikalien als wirksam erwiesen und rund 90 Prozent der Moskitos in Versuchen in Bangkok, Chiang Mai, Phichit, Nakhon Pathom, Udon Thani, Phang-nga und Songkhla abgetötet.