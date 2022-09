Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.22

RAYONG: Eine junge schwangere Thailänderin wurde am Dienstag tot in einem Teich in Thailands östlicher Provinz Rayong gefunden. Ersten Berichten zufolge könnte sie erdrosselt worden sein. Bei einer ersten Untersuchung stellte die Polizei des Bezirks Klaeng fest, dass die 19-jährige Kritsana Wunden an den Lippen und am Hals sowie Spuren einer Erwürgung aufwies.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, fehlte der 19-jährigen die Unterwäsche und Ihre Hose trug sie verkehrt herum. Die Ermittler fanden auch ein Paar Schuhe neben ihrer Leiche. Die Polizei vermutet, dass sie vergewaltigt und dann ermordet wurde.

Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass Kritsana bereits seit drei Tagen tot war. Ihr Ehemann sagte aus, er habe am Tag vor ihrem Tod mit ihr per Video gechattet. Sie übernachtete bei Freunden und wollte tags darauf nach Hause zurückkehren. Sie waren glücklich und es gab keine Anzeichen dafür, dass sie in irgendwelche Schwierigkeiten verwickelt sei. Die junge Frau arbeitete früher in einer Karaoke-Bar, diesen Lebensstil hatte sie nach der Heirat vor zwei Jahren aufgegeben.

Die Polizei untersucht den Vorfall weiter mit einem forensischen Team. Sie überprüfen Videoaufnahmen und befragen Zeugen.