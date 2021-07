BANGKOK: Aufgrund eines Mangels an Krankenhausbetten sind nach einem Bericht der „Bangkok Post“ weitere Menschen in ihren Häusern gestorben, von denen einige nicht die Möglichkeit hatten, auf Covid-19 getestet zu werden.

Eine ältere Frau, die in einem Massagesalon im Bangkoker Bezirk Bang Phlat gearbeitet hatte, bekam hohes Fieber und weitere schwere Covid-ähnlichen Symptomen und starb kurz nachdem sie am Freitag ins Krankenhaus gebracht wurde, berichtete Thipjutha Bunnag, Kandidatin der Partei Pheu Thai für den Bangkoker Stadtrat in Bang Phlat Bezirk. Thipjutha spendete kürzlich zehn Sauerstoffgeneratoren für Covid-19 Patienten, die zu Hause behandelt werden. Der Fall der toten und mutmaßlichen Covid-19-Patientin war einer von zwei Fällen, die sie bisher untersucht hat.

Sie sagte weiter, dass die Frau vor ein paar Tagen krank wurde und einen Covid-19-Test an einem mobilen Testfahrzeug machen wollte, aber sie war nicht stark genug, um lange in der Schlange zu stehen. „Da wir jetzt mit einem steilen Anstieg der Covid-19-Fälle konfrontiert sind, können sich viele kranke und ältere Menschen nicht in die Schlange für Covid-19-Tests einreihen. Viele haben keine andere Wahl, als sich zu Hause zu behandeln. Wenn die Regierung dieses Problem nicht sofort in Angriff nimmt, werden wir sicherlich eine Krise wie in Indien erleben, wo viele Menschen auf der Straße starben“, warnte Thipjutha.

Eine Frau aus Myanmar, die im Verdacht steht, sich mit dem Virus infiziert zu haben, wurde am Donnerstag tot in ihrer Wohnung in Bangkok aufgefunden.