Foto: The Nation

BANGKOK: Interprovinzieller Busbetreiber stellt sich auf einen starken Anstieg der Fahrgastzahlen während der bevorstehenden sechstägigen Ferien ein. Die Transport Company hat 3.500 Fahrten pro Tag zwischen den Provinzen vorbereitet, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek am Mittwoch (26. Juli 2023) mitteilte.

Es wird erwartet, dass die Zahl der Fahrgäste um 20 Prozent auf insgesamt 35.000 pro Tag steigen wird, da die Menschen während der Ferienzeit ihre Heimatorte besuchen oder zu den beliebten Touristenattraktionen reisen, so Khun Thanadirek.

Die Entscheidung des Kabinetts, den 31. Juli 2023 zu einem zusätzlichen Feiertag zu erklären, ermöglicht den Thailändern ein verlängertes Wochenende von sechs Tagen, was Reisen und Tourismus fördern soll.

Der Zeitraum umfasst wichtige Anlässe wie den Geburtstag Seiner Majestät des Königs am 28. Juli 2023, den buddhistischen Feiertag Asanha Bucha am 1. August 2023 und den buddhistischen Fastentag am 2. August 2023. Die Transport Company hat strenge Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Vor jeder Fahrt werden alle Fahrzeuge von den Beamten gründlich überprüft, und die Geschwindigkeit ist auf maximal 90 km/h begrenzt.

Besonders auf längeren Fahrten, die mehr als 4 Stunden dauern, wird ein zusätzlicher Fahrer im Bus anwesend sein, um eine Wechselschicht zu übernehmen.

Um Engpässe an den Terminals zu vermeiden, hat das Unternehmen alle Betreiber öffentlicher Verkehrsdienste, die nicht im Linienverkehr tätig sind, gebeten, während der langen Feiertage zusätzliche Fahrzeuge einzusetzen.

Reisende können sich telefonisch unter der Hotline 1490 an das Callcenter der Transport Company wenden, um Informationen über Buslinien zu erhalten und Reservierungen vorzunehmen.