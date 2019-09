Mehr Benzin und Diesel abgegeben

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.19

BANGKOK: In den ersten acht Monaten dieses Jahres ist der Verbrauch an Kraftstoff gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent gestiegen.

Laut dem Department of Energy Business (DoEB) wurden 38.551 Millionen Liter gebrauchsfertigen Kraftstoff oder 158,6 Millionen am Tag abgegeben. Dies entspricht einem Anstieg von 2,2 Millionen Litern gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Abteilung meldete Verbrauchssteigerungen von 3,8 Prozent bzw. 1,4 Prozent für Benzin und Diesel, was auf die wirtschaftliche Expansion und den Tourismus zurückzuführen ist. Bei den Marktanteilen lag PTT Oil and Retail Business mit 36,1 Prozent an der Spitze, gefolgt von Esso (10,9 Prozent), Bangchak (10,8 Prozent), Shell (8,8 Prozent) und Chevron (6,2 Prozent).