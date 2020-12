BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat ihren grünen Masterplan, den sogenannten „Green Bangkok 2030", gestartet, um die Anzahl der Bäume im Stadtgebiet zu erhöhen. Der Plan hat zum Ziel, die nachhaltige Grünfläche pro Kopf von derzeit 6,9 Quadratmetern pro Person auf 10 Quadratmeter zu erhöhen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation sollte eine gesunde und grüne Stadt mindestens 8 Quadratmeter Bäume pro Einwohner haben. Nachrichten über das Fällen von großen Bäumen erscheinen oft in sozialen Medien. Während der Regenzeit wurden Mitarbeiter des Rathauses und in einigen Fällen von der Metropolitan Electricity Authority angeheuerte Gärtner eingesetzt, um Bäume entlang der Straßen der Hauptstadt zu fällen, um Schäden an den Stromleitungen zu vermeiden.

Trotz dieser Schwierigkeiten ist die 30-jährige Walailuk Puriyakorn von der Umweltabteilung der Stadtverwaltung und „Baumchirurgin" des Rathauses zuversichtlich: „Wir brauchen Zeit, um für Bangkok nachhaltige Grünflächen mit mehr großen Bäumen zu entwickeln.“ Die Straßen Bangkoks würden in Zukunft mehr belaubte große Bäume haben.