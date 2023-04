Von: Björn Jahner | 26.04.23

Touristen schauen sich am Großen Palast das Sortiment eines fliegenden Händlers an. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Da in den ersten vier Monaten dieses Jahres mindestens 8 Millionen ausländische Besucher erwartet werden, geht die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) davon aus, dass das Land im Jahr 2023 wie angestrebt mindestens 25 Millionen Besucher empfangen könnte.

Die Erholung der thailändischen Tourismusbranche zeigte sich in der großen Zahl ausländischer Touristen, die während des Songkran-Festes viele Provinzen Thailands besuchten.

TAT-Gouverneur: Aufgestaute Kaufkraft nutzen

Angesichts der schneller als erwartet eintretenden Erholungstendenzen im thailändischen Tourismussektor riet TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn den Tourismusunternehmen, von Preiskämpfen Abstand zu nehmen. Er forderte sie auf, sich die aufgestaute Kaufkraft ausländischer Touristen zunutze zu machen, die während der Abriegelung und der Covid-19-Beschränkungen nicht reisen konnten. Diese Gelegenheit, einen Teil der während der Pandemie entgangenen Einnahmen wiederzugewinnen, dürfte noch mindestens ein Jahr andauern, so Khun Yuthasak.

Wallapa Traisorat, Chief Executive Officer und Präsident von Asset World Corp Plc (AWC), sagte, dass die aktuellen Tourismusaussichten für die Hotels unter dem Management von AWC, die hauptsächlich im gehobenen Segment liegen und sich an wichtigen Touristenzielen wie Bangkok und Phuket befinden, optimistisch seien.

Zimmerpreise um das Doppelte gestiegen

Derzeit ist die durchschnittliche Zimmerauslastung mit 80 Prozent recht hoch, selbst wenn die Zimmerpreise im Vergleich zu den Preisen vor der Pandemie um das Doppelte gestiegen sind. Die allmähliche Rückkehr chinesischer Touristen nach Chiang Mai dürfte jedoch die relativ langsame Erholung des Geschäfts der gehobenen Hotels dort in naher Zukunft fördern, fügte Khun Wallapa hinzu.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, die Präsidentin der Thai Hotels Association (THA), sagte, dass die Erholung des Tourismussektors es einigen Hotels ermöglicht habe, ihre Zimmerpreise zu erhöhen.

Laut einer von der THA und der Bank of Thailand im März dieses Jahres durchgeführten Umfrage, die sich auf den Vertrauensindex der Hotelbetreiber stützt, haben 74 Prozent der Hotels (ab 5-Sterne-Kategorie) ihre Zimmerpreise auf ein Niveau angehoben, das über den Preisen vor dem Ausbruch der Pandemie liegt.

Hotels mit weniger als 4 Sternen sind weniger in der Lage, ihre Zimmerpreise anzupassen; nur 34 Prozent der 4-Sterne-Hotels konnten ihre Preise im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten erhöhen. Von den Hotels mit weniger als 3 Sternen konnten 26 Prozent ihre Preise gegenüber der Zeit vor der Pandemie erhöhen, informierte Khun Marisa.

Ausgehend von den Umfrageergebnissen für Hotels aller Bewertungsstufen konnten 38 Prozent der Hotels ihre Zimmerpreise anpassen, wobei 17 Prozent ihre Preise im Vergleich zu vor Covid-19 um 16 bis 30 Prozent erhöhen konnten. Weitere 15 Prozent der Hotels konnten ihre Preise nur um bis zu 15 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie erhöhen, während 6 Prozent der Hotels ihre Preise um mehr als 30 Prozent im Vergleich zu den Preisen vor der Pandemie anheben konnten, fügte Khun Marisa hinzu.

Arbeitskräftemangel behindert Servicequalität

Der Umfrage zufolge sind 62 Prozent der Hotelbetreiber in Thailand nach wie vor mit dem Problem des Arbeitskräftemangels konfrontiert, und 25 Prozent sind sowohl von der Anzahl der Gäste als auch von der Servicequalität betroffen, vor allem in Regionen mit hoher Belegungsrate wie dem Süden und der Zentralregion des Landes. In der östlichen Region ist die Qualität der Dienstleistungen am stärksten betroffen.

Laut Khun Marisa waren nach der Aufhebung der Covid-19-Reisebeschränkungen durch China die meisten Tourismusunternehmer der Meinung, dass chinesische Touristen im ersten Quartal dieses Jahres immer noch kein entscheidender Faktor waren. Mehr als 70 Prozent der Befragten waren der Ansicht, dass der Anteil der chinesischen Touristen, die in der Region blieben, immer noch unter 20 Prozent lag, verglichen mit den Zahlen vor der Pandemie. Die Tourismusunternehmer gehen jedoch davon aus, dass die Zahl der chinesischen Touristen im zweiten Quartal 2023 steigen wird, aber etwa 80 Prozent der Befragten glauben, dass der Anteil derjenigen, die zurückkehren, immer noch unter 40 Prozent im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten liegen wird.

Nach Angaben des stellvertretenden TAT-Gouverneurs für Asien und den Südpazifik, Tanes Petsuwan, werden von Januar bis April dieses Jahres mindestens 8 Millionen ausländische Besucher erwartet, wobei mehr als 62 Prozent der Touristen aus Asien und dem Südpazifik stammen.

Chinesen sollen der Branche Erholung bescheren

Die Erholung des thailändischen Tourismus hängt laut TAT stark von der Rückkehr der chinesischen Touristen ab. Die Tourismusbehörde geht davon aus, dass in diesem Jahr mindestens 5 Millionen chinesische Touristen Thailand besuchen werden, ausgehend von einem Aufwärtstrend von etwa 10.000 chinesischen Touristen pro Tag, der sich in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf 20.000 Touristen pro Tag verdoppeln dürfte. Die TAT schätzt, dass die Gesamtzahl der chinesischen Touristen die Zahl der Besucher aus Malaysia im dritten Quartal dieses Jahres übertreffen wird, so Khun Tanes.

Laut der TAT-Prognose werden 3,5 bis 4 Millionen malaysische Touristen Thailand besuchen, während die Zahl der Touristen aus Indien und Südkorea wahrscheinlich bei über 1 Million liegen wird.