Mehr als 60 Museen zum Festpreis besuchen

Von: Björn Jahner | 04.04.21



BANGKOK: Museum Thailand präsentiert die diesjährige Ausgabe des allseits beliebten „Thailand Museum Pass“, in den Vorjahren auch bekannt als „Muse Pass“.

Der für Kultur­interessierte unverzichtbare Pass berechtigt bei einem Festpreis von 299 B ab Kaufdatum ein Jahr lang zum freien Eintritt in alle der über 60 Museen im ganzen Land. Passinhaber erhalten außerdem Rabattt beim Kauf von Speisen, Getränken und Souvenirs in den Museumsshops.

Unter den teilnehmenden Museen befinden sich u.a. das Museum Siam, Museum of The Royal Thai Air Force, Anti Corruption Museum und King Prajadhipok Museum in Bangkok, das Toy Museum in Nonthaburi, das Knowledge Center of Chachoengsao, das Sub Champa Museum in Lopburi, Ripley’s Believe It or Not in Pattaya, das Phuket Thaihua Museum, das Sirindhorn Museum in Kalasin, das Phuwiang Dinosaur Museum in Khon Kaen, der Royal Park Rajapruek und der Princess Sirindhorn AstroPark in Chiang Mai sowie viele weitere Museen im ganzen Land.

Der „Thailand Museum Pass“ ist in allen teilnehmenden Museen erhältlich, vollständige Auflis­tung unter www.museumthailand.com/en/museumpass.